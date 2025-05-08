Лукашенко и Токаев прибыли в Москву на празднование Дня Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Также в четверг в Москву прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ожидается, что политики посетят парад, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, отметили «Известия».

Вечером 7 мая в Москву прибыл самолет с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер примет участие в торжествах по поводу празднования 80-летия Победы 9 Мая, а за день до этого он провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в узком и расширенном составах. Также в столицу прилетел президент Сербии Александр Вучич.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро провел переговоры с Владимиром Путиным.

Кроме того, в Россию вылетел президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.