Лукашенко и Токаев прибыли в Москву
Лукашенко и Токаев прибыли в Москву на празднование Дня Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщило РИА «Новости».
Также в четверг в Москву прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ожидается, что политики посетят парад, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, отметили «Известия».
Вечером 7 мая в Москву прибыл самолет с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер примет участие в торжествах по поводу празднования 80-летия Победы 9 Мая, а за день до этого он провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в узком и расширенном составах. Также в столицу прилетел президент Сербии Александр Вучич.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро провел переговоры с Владимиром Путиным.
Кроме того, в Россию вылетел президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.