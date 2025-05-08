Президент Египта Ас-Сиси отправился в Россию

Президент Египта Ас-Сиси отправился в Москву на празднование Дня Победы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба его канцелярии.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси покинул сегодня столицу Греции Афины по завершении официального визита в Грецию и направился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 Мая», — заявили в пресс-службе.

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что главы государств Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в Москве 9 мая проведут двустороннюю встречу, обсудят двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

Вечером 7 мая в Москву прибыл самолет с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайских лидер примет участие в торжествах по поводу празднования 80-летия Победы. Также в столицу прилетел президент Сербии Александр Вучич.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро провел переговоры с Владимиром Путиным.