Филолог Мокиенко обратил внимание на падение грамотности из-за соцсетей

Профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета, доктор филологических наук Валерий Мокиенко разъяснил, что неконтролируемая речь в интернете размывает языковые нормы и снижает общий уровень грамотности, сообщает ИА НСН .

Мокиенко заметил, что речь в интернете размывает границы языка. По его словам, из-за этого общий уровень грамотности падает.

Мокиенко объяснил, что на язык влияет неконтролируемое общение в соцсетях и интернете. Он связал с этим демократизацию словарных норм.

Лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова ранее подтвердила, что слово «махаю» закрепили в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Орфографический словарь русского языка также приводит оба варианта как нормативные.