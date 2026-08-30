Лидером по величине средней пенсии в России в июле стала Чукотка

Самый высокий средний размер пенсии в июле 2026 года зафиксировали на Чукотке. Жители полуострова получали более 42 тысяч рублей. Данные Социального фонда России проанализировало РИА «Новости» .

Следом по размеру пенсионных выплат расположились Ненецкий автономный округ — 38 810 рублей, Магаданская область — 37 607 рублей, Камчатский край — 37 575 рублей и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 098 рублей.

В среднем по стране пенсионеры, продолжавшие работать или уже завершившие трудовую деятельность, получали 25 401 рубль в месяц. В июле прошлого года аналогичная сумма составляла 23 456 рублей. За 12 месяцев показатель увеличился на 1945 рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал даты индексации страховых пенсий в 2027 году. Их повысят в два этапа — 1 февраля и 1 апреля.