Либо в приют, либо усыпят? Какие меры включат в законопроект о защите детей от собак

В России разрабатывают проект о защите детей от бездомных собак. На заседании рабочей группы Госдумы приняли решение о наделении регионов правами не возвращать отловленных на улицах животных в места их обитания. Об этом в беседе с 360.ru сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Далее порядок обращения с этими собаками будут самостоятельно определять сами регионы. Либо размещать их в приют, либо усыплять, но никакого срока передержки в регионах не устанавливают», — пояснила она.

По словам Останиной, речь идет о собаках без чипов, ошейников и каких-либо других опознавательных знаков, что у них есть хозяева. В противном случае животное обязаны вернуть владельцу.

«Случаев нападения собак на людей по стране очень много. Но сейчас стало особенно понятно, что проблему не урегулирована. У регионов нет средств на содержание собак в приютах», — отметила она.

Депутат подчеркнула, тема, по сути, двухсторонняя: нужно защитить людей от собак, но в защите от недобросовестных хозяев также нуждаются и животные. Ведь есть люди, которые не смотрят за своими собаками должным образом, что в том числе приводит к нападениям на детей.

За последние месяцы в России зафиксировали несколько таких случаев. Накануне в Сочи две домашние хаски напали на девятилетнего мальчика и растерзали ему лицо. В тот же день в Екатеринбурге на женщину с маленьким ребенком напал сбежавший ротвейлер.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить нормы, позволяющие защитить детей от нападения бездомных собак.