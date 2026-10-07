Лев Толстой ровно 120 лет назад попросил не присуждать ему Нобелевскую премию

Лев Толстой в 1906 году попросил не присуждать ему Нобелевскую премию по литературе, несмотря на выдвижение его кандидатуры. Об этом писатель узнал 7 октября и попросил финского литератора Арвида Ярнефельта попытаться повлиять на решение Нобелевского комитета.

Толстой считал, что денежная награда и связанное с ней общественное внимание могут стать для него обременительными. В результате премию в том году получил итальянский поэт Джозуэ Кардуччи.

Сам Толстой остался доволен тем, что награда досталась другому кандидату. Писатель не стал первым русским лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Ранее книга Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала самой продаваемой в Бразилии.