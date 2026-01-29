Летит на работу без пробок: женщину на лыжах сняли на видео в центре Москвы

Снегопады в Москве толкают горожан на самые неожиданные решения — некоторые для передвижения по городу быстро и комфортно встали на лыжи. Видео с одной такой невозмутимой лыжницей в центре столицы появилось в распоряжении 360.ru.

Снег в Москве и Подмосковье не прекращается уже третий день. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, начиная с ночи расчищать дороги. Однако даже такие меры не помогают полностью освободить улицы от снега.

Проблемы с передвижением из-за непогоды есть не только у пешеходов, но и у водителей. Например, из-за снега на въездах в Москву образовались огромные пробки. Фуры начали буксовать в горку и заблокировали движение.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что осадки закончатся только к середине ночи пятницы. Однако ближе к выходным заметно похолодает. Ночью температура поднимется до -18.