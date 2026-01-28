Когда закончится снег? Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Синоптик Тишковец: в Москве 28 января начнутся снегопады и мороз до -9 градусов

В среду, 28 января, в Москве будет облачная погода, ожидаются снег и похолодание до -9 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«В течение дня в зоне холодного волнового атмосферного фронта, застрявшего в параллельных потоках, сохранится облачная погода, снегопады продолжатся — за всю среду выпадет еще 10-15 миллиметров осадков», — сказал он.

По словам синоптика, высота снежного покрова может вырасти до 50-55 сантиметров. Температурный фон от -6 до -9 градусов, это немного ниже климатической нормы.

Метеоролог отметил, что ожидается ветер восточного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и достигнет отметки в 741 миллиметр ртутного столба.

«В четверг ожидается еще 8,5 миллиметров — сугробы достигнут 54-59 сантиметров, а это уже вдвое выше нормы, температура воздуха от -7 до -10», — сказал специалист.

Он отметил, что осадки закончатся только к середине ночи пятницы, утром распогодится, температура днем составит около 10 градусов мороза. При этом к выходным ночью стужа усилится до -18.

Накануне в столичном департаменте транспорта граждан призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. Движение на дорогах было затруднено в связи со снегопадом. Людей призвали пересесть на метро.