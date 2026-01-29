Коммунальные службы Лыткарина работают круглосуточно из-за снегопада

Дорожные и коммунальные службы Лыткарина круглосуточно убирают территорию города от снега. Мощный циклон обрушился на Московский регион, снегопады не прекращаются уже третьи сутки.

В ранние часы, когда на улицах никого нет, спецтехника быстро очищает дороги от снега, предотвращая появление наледи. Территории обрабатывают противогололедными реагентами. Утром приступают к очистке главных магистралей: Лесной, Первомайской, Колхозной, Песчаной и Набережной.

Приоритет имеют дороги, по которым проходят автобусные маршруты. Только после их расчистки рабочие приступают к уборке проездов к домам, лестниц, площадок у мусорных баков, дворов и пешеходных зон.

По словам руководителя отдела содержания дворовых территорий МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» Сергея Кокорева, сотрудники заняты круглосуточно. Делают все возможное для обеспечения комфортного передвижения по улицам для горожан и водителей.

В других регионах Подмосковья ситуация не отличается. Например, в Чехове коммунальные службы третьи сутки работают в усиленном режиме. Первая смена дорожников приступает к работе в 03:00.