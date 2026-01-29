Фуры заблокировали движение на въездах в Москву из-за снегопада

Из-за снегопада на въездах в Москву образовались огромные пробки — фуры заблокировали движение. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru.

Самые большие пробки образовались на Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов, отмечает «Москва 24». Также движение остановилось на Ленинградском шоссе в окрестностях Зеленограда, Домодедовском шоссе рядом с деревней Заболотье и части МКАД около поселка Развилка–9.

Снегопады в Москве и Подмосковье не прекращаются уже третий день. Коммунальщики Волоколамска нарастили силы для борьбы с последствиями непогоды.

Вместо четырех дорожных машин улицы теперь расчищают шесть. Дорожники начинают работать с ночи, чтобы к утру подготовить улицы к движению транспорта и пешеходов.