Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в отель на Аляске в черном жилете и кофте с надписью «СССР». Об этом сообщили «Известия» .

Журналисты заметили главу дипведомства, когда он выходил из машины.

Лаврова спросили, посещал ли он Аляску раньше и нравится ли ему там. На первый вопрос он ответил утвердительно, а второй проигнорировал.

Глава МИД признавался, что не ощущает никакого волнения перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча глав государств начнется в 22:30 по московскому времени. Переговоры состоятся на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп затронут урегулирование кризиса на Украине, а также «самые острые региональные и международные вопросы».

Обстановку в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа ранее показали на видео.