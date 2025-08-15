Обстановку в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа сняли на видео

Обстановку в Анкоридже, где сегодня должны пройти переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Встреча политиков начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Перед началом лидеры выступят с небольшими заявлениями, а после переговоров проведут совместную пресс-конференцию.

Как отметил корреспондент RT, на борту доставившего российских журналистов на Аляску самолета подавали котлеты по-киевски. Он предположил, что такой жест может быть добрым знаком перед предстоящим мероприятием.

Корреспондент Ura.ru прогулялся по Анкориджу перед переговорами президентов. Он отметил, что пешком в этом городе ходят только гуси и несколько человек на пробежке. Остальные ездят на машинах.