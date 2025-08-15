Лавров ответил на вопрос о мандраже перед встречей Путина и Трампа

Лавров признался, что не чувствует волнения перед встречей Путина и Трампа

Глава МИД Сергей Лавров признался, что не ощущает мандража перед предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Его слова привело РИА «Новости» .

«А что это такое?» — спросил в ответ министр.

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа, сообщали в Кремле и Белом доме. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнял, что мероприятие пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала президенты проведут встречу с глазу на глаз, а потом — с участием делегаций.

Российскую сторону в саммите представят глава Минобороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Трамп заявил, что Трамп заявил, что только благодаря ему Россия «не взяла всю территорию Украину под свой контроль».