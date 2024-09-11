«КВН воспитал вкус и талант во многих артистах, а его ведущий Александр Масляков сыграл в этом большую роль. Не бывает идеальных людей, но нельзя недооценивать важность Александра Васильевича в нашей жизни. Мало людей в нашей стране, на кого бы он тем или иным образом не повлиял», — заявил он на церемонии прощания с телеведущим.

Косяков подчеркнул, что не стал бы говорить о влиянии Маслякова только на какие-то конкретные моменты в своей карьере.

«Всем, что я умею так или иначе, я обязан КВН. Играли ли я, смотрел ли его по телевизору, КВН воспитал вкус и талант во всех нас. Ни одного сериала не было бы на этих каналах без Александра Васильевича, без его детища. Но мы не можем сейчас отделять его творения от создателя», — отметил артист.

Телеведущий Александр Масляков умер 8 сентября, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Ведущего похоронят на Новодевичье кладбище.