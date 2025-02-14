Кремль показал логотип к 80-летию Победы

Официальный логотип 80-летия Победы показали в Кремле. Его опубликовали на сайте президента России.

Логотип красного цвета разместили в левом верхнем углу сайта. На нем изобразили монумент «Родина-мать зовет!», георгиевскую ленту, слово «Победа» и число «80».

При нажатии на логотип всплывает гиперссылка, которая ведет на сайт празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На нем опубликовали информацию обо всех мероприятиях, посвященных знаменательной дате.

На прошедшем в январе заседании российского организационного комитета «Победа» президент Владимир Путин призвал местные органы власти и общественные организации подготовится к предстоящему празднику по совести, а не формально.

Глава государства поручил привести в безукоризненный порядок воинские мемориалы, братские могилы и одиночные захоронения. Также он подчеркнул, что важно максимально достоверно освещать события Великой Отечественной войны.