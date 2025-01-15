Верность исторической правде. Как Россия отметит 80-летие Победы в ВОВ

В России готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа» назвал 2025 год знаковым для страны. Ключевые темы, которые затронул глава государства, — в материале 360.ru.

Выплаты ветеранам ко Дню Победы Путин напомнил, что наступивший год объявили Годом защитника Отечества. Это стало знаком памяти о событиях Великой Отечественной войны и символом неразрывной преемственности поколений.

Служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество. Владимир Путин президент России

Главным примером безусловного патриотизма Путин назвал ветеранов Великой Отечественной войны. И их нуждам необходимо уделить самое пристальное внимание на предстоящем празднике.

Президент попросил губернаторов и мэров встретиться с ветеранами в их регионах, узнать, что их тревожит, и решить эти проблемы. Также он распорядился присвоить звание «Почетный гражданин» всем фронтовикам.

Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю: его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках. Владимир Путин

Президент добавил, что подписал указ о выплате ветеранам и их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей ко Дню Победы. Выплаты в размере 55 тысяч рублей получат труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей, работники военных баз и объектов ПВО.

Достоверное освещение событий ВОВ Путин призвал местные органы власти и общественные организации готовиться к предстоящему празднику по совести, избегая формализма в любом виде. Воинские мемориалы, братские могилы и одиночные захоронения необходимо привести в безукоризненный порядок.

Крайне важно смысловое наполнение предстоящего праздника. Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы, должна стать тема исторической правды. Владимир Путин

Президент подчеркнул, что события Великой Отечественной войны важно освещать достоверно — это будет способствовать формированию суверенного мировоззрения у молодого поколения.

Также до юных россиян важно донести понимание востребованности трудовой доблести. Для этого необходимо вести работу по признанию заслуг конкретных населенных пунктов, заводов, фабрик, тружеников тыла, которые в военные годы обеспечивали фронт всем необходимым.

Подготовку к 9 Мая ведут по пяти направлениям Как рассказал на заседании министр обороны России Андрей Белоусов, работу по подготовке к празднованию Дня Победы ведут по пяти основным направлениям. Первым из них традиционно станут военные парады. Они пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза. Андрей Белоусов министр обороны России

Вторым направлением стала поддержка участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в России осталось около семи тысяч фронтовиков.

«Предлагаем руководителям субъектов рассмотреть вопрос размещения именных надписей по месту проживания фронтовиков и провести дополнительное медицинское обследование всех участников войны с привлечением выездных медицинских бригад и предоставлением необходимых лекарств», — сказал Белоусов. Третьим направлением он обозначил организацию памятных мероприятий с января по май 2025 года. Их приурочат к важным датам — освобождению Ленинграда от фашистской блокады, разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и другим. Также в июне пройдет всероссийская акция «Свеча памяти», а в течение года проведут военно-патриотические молодежные марши по местам сражений.

Противодействие фальсификации истории стало важнейшим четвертым направлением, подчеркнул Белоусов. Для этого в России и за рубежом проведут больше 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий.

Пятым направлением глава Минобороны назвал увековечение памяти погибших при защите Отечества. В 2025 году пройдет больше трех тысяч поисковых экспедиций для обнаружения непогребенных останков воинов. Вслед за этим проведут мемориальные мероприятия, к участию в которых привлекут школьников и студентов. «Результаты этой работы предлагается использовать в ходе уроков „Разговоры о важном“, ввести в учебных заведениях курс о защитниках Отечества, участниках Великой Отечественной войны. По итогам поисковых мероприятий дополнить его новыми фактами и именами героев», — заключил Белоусов.