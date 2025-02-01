Кого ждет небывалый успех в феврале? Астропрогноз от Тамары Глобы

В астрологии февраль 2025 года станет противоречивым месяцем. С одной стороны, он принесет новые ограничения, с другой — жажду перемен. Прогноз Тамары Глобы опубликовал Life.ru .

Февралем управляет Водолей, на который окажут влияние две планеты — Сатурн и Уран. Первый символизирует структурированность, концентрацию, обязательства и ограничения, второй — стремление к свободе, всему новому и нестандартному. Такое сочетание, по мнению Глобы, сделало этот знак зодиака очень непредсказуемым и противоречивым. Он одновременно привязан к дому и стремится к независимости, колеблется между стабильностью и революцией.

Преимуществом Водолеев астролог назвала умение находить перспективы там, где другие их не замечают. Это свойство проявится в феврале, ведь Плутон усилит скрытую силу знака, повлияет на пассионарность общества и подтолкнет мир к масштабным переменам.

Что случится в России и мире?

Глоба сообщила, что в феврале высока вероятность глобальных социальных потрясений и изменений политического курса. Возникнут новые геополитические союзы и организации, которые повлияют на общество. Старые альянсы уйдут в прошлое, мир перестроится.

В жизнь россиян этот месяц тоже принесет много нового. Произойдут перемены в науке, культуре, финансах и политике. Открытия в области технологий определят вектор развития на десятилетия вперед.

Опасные и благоприятные дни в феврале 2025 года

Этот месяц принесет успех тем, кто готов к переменам и умеет использовать нестабильность в свою пользу. Новаторство и стремление Водолея к прогрессу проявятся особенно ярко.

Но астролог посоветовала обратить особое внимание на некоторые дни. Острожным и внимательным следует оставаться вечером 2 и 3 февраля, в первой половине 5, 6, и 7 февраля, второй половине 22 и 25 февраля, с вечера 26 до утру 27 февраля, после обеда 28 февраля.