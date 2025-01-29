Сегодня 01:10 Один день изменит весь год. Как вести себя в кармическое новолуние 29 января 0 0 0 Фото: AntÃƒÂ´Nio Machado/Keystone Press Agency/Global Look Press Общество

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Кармическое новолуние 29 января ознаменует начало нового цикла. Это особый рубеж в астрологии, когда энергия спутника Земли настолько сильна, что способна очистить от старого груза и оказать значительное влияние на жизнь. 360.ru узнал, как вести себя в этот период, чтобы обрести новые возможности.

Новый лунный цикл По астрономическому календарю 29 января в 15:37 произойдет новолуние. Ведический астролог Наталия Лебедева сообщила 360.ru, что это второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря, а значит, оно запустит новый годовой цикл по лунному календарю. Начнется празднование китайского Нового года: с этого момента энергии года Змеи вступят в свою силу.

Новолуние 29-го числа будет проходить под активным влиянием кармической планеты Сатурн, поэтому оно имеет судьбоносный характер и закладывает новые возможности на следующий лунный год. Наталия Лебедева Ведический астролог

По ее словам, в ближайшее новолуние случится особое соединение планет, которое запустит серьезные энергии и судьбоносные события. Они позволят людям обрести мудрость, трансформировать разные сферы жизни, раскрыть внутренние силы и получить экстрасенсорные способности. Эти энергии приведут к отмиранию устаревших программ, догм и установок, внешнему и внутреннему обновлению, вызовут преобразования в области технологий, связи, науки и образования, запуск новых творческих проектов.

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Астролог Дарья Алимова в разговоре с 360.ru уточнила, что в среду случится новолуние в знаке Водолей. По ее словам, это мощный энергетический день с поддержкой от планеты удачи и расширения — Юпитера. Особенно важное значение этот день обретет для Водолеев, Овнов, Близнецов, Весов и Стрельцов, рожденных в середине своих знаков, то есть при смене месяцев. «Каждый год именно в первое новолуние в прогрессивном знаке Водолей китайцы отмечают свой известный праздник — китайский Новый год. Это очень умно, ведь Водолей символизирует все новое, будущее, реформы, инновации, креативность», — сказала она. Что делать в кармическое новолуние? Все специалисты сошлись в одном: кармическое новолуние даст возможность задать жизни более благоприятное направление. Лебедева посоветовала воспользоваться моментом, чтобы пересмотреть свои цели и планы на год, навести порядок в делах и мыслях, гармонично распределить ресурсы.

Фото: РИА «Новости»

«В это новолуние важно слушать то, что нам хочет сказать Вселенная через людей, события, обстоятельства, знаки, сны, символы и ситуации», — сказала она. В это новолуние и в течение всего 2025 года, по мнению ведического астролога, важно пересмотреть свое окружение, отказаться от общения с негативно настроенными людьми, но остаться открытым к новым знакомствам. Лебедева призвала смело начать что-то новое, внедрить полезные привычки, попробовать другие подходы к решению задач. По словам ее коллеги, новая Луна даст возможность заложить правильный настрой, постараться избавиться от того, что отжило себя. Алимова объяснила, что в кармическое новолуние в буквальном смысле завершится один этап и начнется другой.

В эту среду вечером рекомендуется найти время для планирования своего года. Это может быть просто список задач и целей — для тех, кто более практичен. <…> А кто-то может подключить в свой арсенал загадывание желаний, визуализацию, создание карт и свои собственные ритуалы. Дарья Алимова Астролог

Главным условием собеседница 360.ru назвала воплощение своих задумок уже через пару дней. Кроме того, нужно учесть индивидуальный гороскоп. Как нельзя вести себя 29 января? Чего делать не стоит, так это держаться за старое и деструктивное, например за изжившие себя отношения, системы и эмоции. Лебедева предупредила, что все, что зародится в кармическое новолуние на уровне мыслей, креативных идей и планов, начнет воплощаться в самое ближайшее время — в феврале и весной этого года. Алимова посоветовала не игнорировать уникальную возможность и составить план на год. Юпитер, подчеркнула астролог, поможет осуществить даже самые амбициозные задумки.