Путин назвал стабилизирующей совместную работу России и КНР на международной арене

Совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках — в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, „Группе двадцати“, АТЭС», — подчеркнул российский лидер.

Россия и Китай совместно выступают за построение справедливого многополярного миропорядка. Два государства ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и во всем мире.

Ранее Путин оценил стремление нового президента США Дональда Трампа возобновить дипломатические отношения с Россией. Глава государства поддержал желание республиканца.