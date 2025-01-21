Путин назвал стабилизирующей совместную работу России и КНР на международной арене

Совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках — в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, „Группе двадцати“, АТЭС», — подчеркнул российский лидер.
Россия и Китай совместно выступают за построение справедливого многополярного миропорядка. Два государства ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и во всем мире.
Ранее Путин оценил стремление нового президента США Дональда Трампа возобновить дипломатические отношения с Россией. Глава государства поддержал желание республиканца.
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