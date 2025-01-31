Сегодня 00:37 Земля замерла в ожидании магнитной бури. Как геошторм скажется на людях ИКИ РАН: магнитная буря настигнет Землю в выходные, 1 и 2 февраля 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Землю накроет затяжная магнитная буря из-за появившихся на Солнце коронарных дыр. Хотя вероятность мощного геошторма невысока, метеозависимым людям стоит быть начеку. 360.ru узнал, как позаботиться о физическом и душевном здоровье в этот период.

Когда начнется магнитная буря? Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН показала снимок Солнца. На севере и юге светила появились две крупные коронарные дыры. Земля попадет в зону их действия в середине дня 31 января. Коронарные дыры, объяснили ученые, являются основным источником быстрого солнечного ветра. Благодаря тому, что угловое вращение Солнца почти в 15 раз быстрее земного, планета не попадет в поток быстрого солнечного ветра. Наоборот, потоки плазмы догонят, а затем опередят Землю. Проблема в том, что в ближайшие двое-трое суток солнечный ветер усилится почти вдвое — с 350 до 700 километров в секунду. Его воздействие на планету продлится не менее чем до конца недели, пик произойдет к выходным. Ученые предупредили, что это может как сопровождаться бурями, так и нет.

Фото: IMAGO/EHL Media/Tim Meyer/Global Look Press

«В диапазоне ближайших двух дней не ожидается заметных изменений геомагнитной обстановки. В конце недели, на выходных, возможны слабые бури уровня G1. Вероятности бурь уровня G2 на этой неделе составляют около 20%. Вероятность более сильных событий — менее 5%», — сообщили специалисты.

Пока небывалых по силе магнитных бурь не предвидится. Однако Солнце — сложный объект, так что ничего не исключено. Что делать метеозависимым людям? Сами по себе магнитные бури никак не влияют на здоровый организм, предупредил 360.ru клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. Но люди с инфекциями, синдромом хронической усталости, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких могут испытать последствия изменения геомагнитного фона.

Многие люди будут чувствовать, что у них появляется слабость, усталость, сонливость. <…> Если всякие электронные компоненты ломаются, то человеческая более сложная система тоже может измениться. Но фатального ничего не произойдет, просто будет ощущение, что многие дела пойдут, что называется, через силу. Андрей Кондрахин Терапевт

Кондрахин посоветовал провести витаминотерапию. Из-за отсутствия солнечного света не помешает проконтролировать уровень витамина Д3 в организме. «Самая большая профилактика в этом случае — меньше работать, спокойно пережить этот день. <…> Может быть, необходимо контролировать состояние артериального давления», — сказал он. Магнитная буря для знаков зодиака То, насколько легко человек перенесет магнитную бурю, зависит не только от его здоровья, но и от даты рождения. Астропсихолог Анна Гринькова заявила 360.ru, что тяжелее всего придется представителям водных знаков зодиака — Ракам, Рыбам и Скорпионам. Они очень эмпатичные и чувствительные, поэтому первыми ощутят изменение космической погоды.

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«Они могут начать чувствовать даже раньше, уже в 30-х числах января. Они могут почувствовать, как ухудшается самочувствие и появляется слабость», — предупредила она. На втором месте по чувствительности к магнитным бурям огненные знаки — Львы, Стрельцы и Овны. Гринькова сообщила, что они тоже очень восприимчивые, но ощутят действие, лишь когда оно стартует. На третьем — воздушные знаки зодиака. Это Весы, Водолеи и Близнецы. Астропсихолог объяснила, что они чуть менее чувствительные, их психика более подвижная и достаточно быстро прорабатывает любые напряжения, в том числе магнитные бури.

Фото: nasa/via Globallookpress.com/ Global Look Press

«Ну и на последнем месте менее чувствительные и метеозависимые. Это люди земных знаков зодиака — Тельцы, Козероги и Девы. Для них магнитные бури могут вообще пройти мимо, они могут даже не воспринять какие-то изменения, которые есть, продолжать так же эффективно двигаться по жизни, работать и выполнять все свои планы», — сказала она. Советы астропсихолога в магнитную бурю Как отметила Гринькова, Овны окажутся чуть более чувствительными к магнитной буре. С ними произойдет какая-то история, связанная с личной жизнью, могут, например, объявиться бывшие партнеры. В этот период они могут сорвать дедлайны на работе и забыть о каких-то задачах, но после магнитной бури жизнь этих людей вернется в обычное русло. Для Тельцов магнитная буря пройдет очень продуктивно. Они почувствуют заряд энергии, вдохновение, получат много новых идей. Астропсихолог посоветовала представителям этого знака зодиака записать свои задумки и предложить их начальству.

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Близнецы в период магнитной бури могут получить повышение, прибавку к зарплате или премию. Им светит дополнительный проект или интересное обучение. Тяжелый период наступит для Раков. И дело не только в магнитной буре, но и в ретроградном Марсе. Эти люди замкнутся в себе, откажутся от общения и выходов в свет, начнут проявлять агрессию. Гринькова предостерегла их от конфликтов и предложила дать себе возможность побыть в одиночестве, послушать музыку, почитать книгу, полежать и отдохнуть. Достаточно эффективно пройдет магнитная буря для Львов. Для них это проактивный период. Этим людям представится возможность выступить на сцене, получить приглашение на мероприятие и познакомиться с новыми людьми. Нетипично чувствительными для земных знаков станут Девы. У них произойдут какие-то неприятные истории в личной жизни, разговоры о чувствах, выяснения отношений. На свиданиях эти люди могут ощутить себя более чуткими, чем обычно. Снизится их эффективность на работе.

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Проактивное время наступит для Весов. Они поведут себя очень деятельно на работе, проявят амбиции, попросят повышение. У представителей этого знака появится желание заняться спортом. Негативное воздействие магнитной бури обойдет их стороной.

Максимально заряженными, яркими и энергичными почувствуют себя Скорпионы. Они захотят уволиться с работы, выйти из отношений, кардинально изменить жизнь. Но собеседница 360.ru предостерегла их от этих порывов. Она посоветовала им, так же как и Близнецам, начать новое обучение, отправиться в путешествие, выступить в роли учителя. Взять небольшой отпуск на время магнитной борьбы следует Козерогам. У них проявится агрессия, несвойственная этому знаку зодиака, возникнет желание со всеми поругаться и все разрушить. Астропсихолог рекомендовала не рубить с плеча и уединиться.

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В жизни Водолеев могут произойти большие перемены. Во-первых, будет большое количество новых знакомств. Во-вторых, придет время сменить работу, партнера, место жительства. Период магнитной бури станет буфером, вдохновением, внутренним толчком для перемен, и впоследствии эти люди ни о чем не пожалеют. Наиболее эмоционально магнитную бурю проживут Рыбы. У них может ухудшиться здоровье, появится плаксивость и жалость к себе. Гринькова заявила, что это нормально. Представителям этого знака зодиака тоже нужно закрыться, окружить себя близкими людьми, взять мини-отпуск, немного отдохнуть, послушать хорошую музыку, посмотреть теплые фильмы и дать себе возможность выйти из состояния суперсильного человека.