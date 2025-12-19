«Код зла», «Ангел или Терминатор»? Подборка необычных табличек на прямой линии Путина

В пятницу, 19 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещенная пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. Корреспонденты 360.ru представили подборку самых необычных табличек журналистов, присутствующих в зале.

Глава государства уже затронул темы специальной операции, а также оценил потенциал бойцов в гражданском секторе. Также Путин рассказал об уровне инфляции в стране до конца 2025 года и охарактеризовал как скромный рост производительности труда в стране.