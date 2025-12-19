«Код зла», «Ангел или Терминатор»? Подборка необычных табличек на прямой линии Путина

Появилась подборка самых необычных табличек журналистов на прямой линии Путина

Фото: 360.ru

В пятницу, 19 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещенная пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. Корреспонденты 360.ru представили подборку самых необычных табличек журналистов, присутствующих в зале.

Среди надписей на табличках выделялись «Ыччуу», «Хочу жениться!», «Дети, школа, безопасность!», «А учит кто?», «Дорога жизни», «Дайте слово Башкирии», «Ангел или Терминатор?», «Код зла».

Глава государства уже затронул темы специальной операции, а также оценил потенциал бойцов в гражданском секторе. Также Путин рассказал об  уровне инфляции в стране до конца 2025 года и охарактеризовал как скромный рост производительности труда в стране.

