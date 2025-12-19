Путин охарактеризовал рост производительности труда в России как скромный

Рост производительности труда в стране в этом году является скромным. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что по итогам 2025 года зарплаты российских граждан продолжили расти.

«Реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — составит 4,5%», — уточнил глава государства.

По его словам, рост ВВП в этом году составил 1%, однако за трехлетку он достиг уже 9,7%.

Ранее Путин обратил внимание на наращивание объемов выпускаемой продукции в сфере сельского хозяйства. Промышленное производство выросло на 1%, а обрабатывающая промышленность — на 3,1%, уточнил он. Президент подчеркнул, что эти показатели оказались ниже прошлогодних.