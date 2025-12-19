Путин заявил о необходимости готовить бойцов СВО для работы на гражданке

Путин: у героев СВО большой потенциал для работы на гражданке

У участников специальной операции большой потенциал для работы на руководящих гражданских должностях, но необходимо готовиться. Об этом на совмещенной прямой линии и пресс-конференции в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, несколько ветеранов СВО уже работают в администрации президента, у них все получается.

«Не страшно передавать страну в руки таких ребят, но их нужно готовить», — отметил президент, оценивая работу программы «Время героев».

Путин добавил, что бойцам необходимо дать возможность профессионального роста и на гражданке

«Для подготовки будущих руководителей и запущена эта программа, в том числе и в регионах», — заключил он.

Ранее герой России Артем Катунькин сообщил, что представителям каждого поколения нужны образцы для подражания, служащие своего рода ориентиром.