Путин назвал уровень инфляции в России к концу года

Путин: к концу 2025 года инфляция установится на уровне 5,8%

К концу 2025 года инфляция в России снизится до уровня 5,7-5,8%. Об этом на совмещенной прямой линии и пресс-конференции в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.

«Снижение инфляции стало итогом осознанных действий правительства. К концу года она составит 5,7%», — сказал он.

Путин отметил, что за последние три года рост ВВП России составил 9%, а жилищного производства — 1%.

Глава государства добавил, что сохраняются небольшие темпы повышения заработной платы, ее рост составит 4,5%.

«Рост производительности труда составит всего лишь 1%. Уровень безработицы — 2,2%», — уточнил Путин.

Также президент раскрыл дефицит бюджета — на уровне 2,6%. В 2027 году он снизится до 1,6%.

Ранее стало известно, что Центробанк России на следующем заседании 19 декабря может снизить ключевую ставку до 16%.