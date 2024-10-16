Ким предупредила о провокации против WB. Что происходит на складе в Шушарах прямо сейчас

Обстановку на складе WB в Шушарах 16 октября сняли на видео

Кадры обстановки на складе Wildberries в Шушарах днем 16 октября появились в распоряжении 360.ru. Речь идет об объекте, который горел в январе 2024 года . Сегодня возле него дежурят сотрудники полиции.

Минувшей ночью основательница WB Татьяна Ким предупредила, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук готовит новые провокации против Wildberries. По ее информации, бизнесмен планировал устроить незаконный пресс-тур на склад в Шушарах. В своем Telegram-канале она призвала подрядчиков и журналистов не посещать это мероприятие.

По информации «Делового Петербурга», восстановление сгоревшего склада Wildberries в Шушарах остановили. Компания Бакальчука «ВБ девелопмент» задолжала исполнителям работ около 15 млрд рублей. Объект якобы эксплуатировался, но разрешения на ввод по нему не выдавалось, утверждал источник издания.

В середине октября стало известно, что «ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к Бакальчуку. Сумма исковых требований превышала 37,09 миллиарда рублей. Других подробностей в карточке дела не было, уточнял РБК.