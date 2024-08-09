Wildberries выплатил почти 35 миллиардов рублей пострадавшим от пожара в Шушарах
Бакальчук: Wildberries выплатил 34,9 миллиарда рублей после пожара в Шушарах
Wildberries заплатил пострадавшим из-за пожара на складе в Шушарах 34,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук в беседе с РБК.
По словам предпринимательницы, продавцы получат компенсацию независимо от масштаба потерь. Процесс выплачивания денег уже почти завершили.
«В случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях — такие обращения специалисты поддержки разбирают индивидуально», — сказала директор маркетплейса.
Ранее Бакальчук заявила, что Wildberries рассматривает несколько версий возникновения возгорания в Шушарах, однако тайна следствия не позволяет их раскрывать. Компания собирает все необходимые данные.
Пожар на складе Wildberries случился 13 января. Огонь распространился на площади в 70 тысяч квадратных метров. Спасатели почти сутки ликвидировали возгорание.