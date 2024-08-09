Wildberries выплатил почти 35 миллиардов рублей пострадавшим от пожара в Шушарах

Бакальчук: Wildberries выплатил 34,9 миллиарда рублей после пожара в Шушарах

Фото: РИА «Новости»

Wildberries заплатил пострадавшим из-за пожара на складе в Шушарах 34,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук в беседе с РБК.

По словам предпринимательницы, продавцы получат компенсацию независимо от масштаба потерь. Процесс выплачивания денег уже почти завершили.

«В случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях — такие обращения специалисты поддержки разбирают индивидуально», — сказала директор маркетплейса.

Ранее Бакальчук заявила, что Wildberries рассматривает несколько версий возникновения возгорания в Шушарах, однако тайна следствия не позволяет их раскрывать. Компания собирает все необходимые данные.

Пожар на складе Wildberries случился 13 января. Огонь распространился на площади в 70 тысяч квадратных метров. Спасатели почти сутки ликвидировали возгорание.

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