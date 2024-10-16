Татьяна Ким обвинила бывшего супруга в новых провокациях против Wildberries

Владелица компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что запланированный ее экс-супругом Владиславом Бакальчуком пресс-тур на складе в Шушарах — незаконный. Она призвала приглашенных журналистов и подрядчиков не посещать это мероприятие. Видеообращение Ким разместила в своем Telegram-канале.

«Уважаемый журналисты и подрядчики! Я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», — заявила предприниматель.

Ким отметила, что последние действия Бакальчука свидетельствуют о его социальной опасности. Ким заявила, что ее бывший супруг не может смириться с успехом объединенной компании и продолжает устраивать провокации.

Ранее Ким уже обращалась к Бакальчуку с просьбой действовать только в рамках закона, а не устраивать разборки в стиле 1990-х. Она заявила, что экс-супруг потерял адекватность восприятия.