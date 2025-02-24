Кержаков подтвердил уплату алиментов экс-жене на содержание сына

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ответил на слова бывшей супруги Миланы Тюльпановой, заявившей, что он перевел ей алименты на сына в размере одного рубля. Футболист в социальной сети оперативно отреагировал на клевету.

Кержаков опубликовал скриншот из банковского приложения, на котором видно, что на самом деле он совершил два перевода: на 85 тысяч рублей и на один рубль.

«Когда вранье — образ жизни. А вот как это есть на самом деле», — подписал публикацию Кержаков.

У бывшего нападающего в браке с Тюлбпановой родился сын Артемий, но потом семья распалась. В результате попыток поделить наследника ребенок остался жить с матерью, а на Кержакова легло обязательство выплачивать алименты — 1/6 от заработка.

Последним местом работы Кержакова стал казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.