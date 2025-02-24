Сегодня 04:19 «Вранье — это образ жизни». Кержаков раскрыл, почему перевел сыну всего 1 рубль алиментов Экс-жена Кержакова обвинила его в том, что он заплатил всего 1 рубль алиментов 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / Global Look Press Знаменитости

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Бывшая жена футболиста Александра Кержакова блогерша Милана Тюльпанова обвинила экс-супруга в том, что он платит мизерные алименты и не общается с сыном. Скриншот из банковского приложения, где виден перевод в один рубль, она опубликовала в соцсетях. Однако позже Кержаков ответил ей.

Развод и расставание с сыном Пара познакомилась в 2014 году. Тогда Милана была еще студенткой, а Кержаков — уже очень известным футболистом. Спустя год сыграли свадьбу. Но брак продлился недолго — всего три года. В отношениях быстро появились проблемы и разногласия. Милана жаловалась, что муж ее ограничивал и серьезно контролировал. По ее словам, он даже мог проявлять агрессию. За это время у них появился сын Артемий, которого при разводе в 2018 году отец хотел оставить с собой, но Тюльпанова через суд забрала ребенка у мужчины. Скандал из-за алиментов Прежде девушка рассказывала, что спортсмен выделяет на ребенка сумму в размере прожиточного минимума — 11 тысяч рублей. Но, несмотря на это, она заявила, что не хочет разбирательств, потому что сама неплохо зарабатывает.

Я не нуждаюсь в деньгах, поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать. Мне это просто не надо. Милана Тюльпанова бывшая жена Александра Кержакова

А недавно в своем блоге Милана опубликовала видео со снимком экрана банковского приложения, где видна информация о переводе в один рубль. При этом в качестве отправителя значились имя и отчество спортсмена. «Не могу сказать, что он не платит алименты», — добавила ироничную подпись к своему видео Тюльпанова. Футболист отразил нападение Сам футболист после этих нападок решил прояснить ситуацию и опубликовал у себя в социальных сетях снимок экрана из своего приложения банка, на котором видно, что вначале он перевел 85 тысяч рублей, а один рубль перевел для того, чтобы указать назначение первого платежа, которое он забыл написать вместе с первым перечислением.

Фото: РИА «Новости»

В верхней части снимка экрана Кержаков привел несколько заголовков СМИ со словами Тюльпановой. «Когда вранье — образ жизни. А вот как это есть на самом деле», — подписал картинку футболист. Редкие встречи с сыном Помимо этого, в феврале 2025 года женщина разместила в соцсетях снимок Кержакова вместе с сыном. «Соскучился, наконец-то увиделись», — подписала она фото, намекая на то, что футболист редко навещает мальчика. Кроме этого, экс-супруга футболиста еще несколько лет назад рассказывала, что позволяет Артемию видеться с отцом, но первым желание проявляет сам мальчик.

Фото: РИА «Новости»

«Сын захотел с ним увидеться, и я сказала, чтобы тот ему позвонил. Сын ездил в гости к Александру», — заявила Тюльпанова. Сам Кержаков в 2023 году в беседе с Нобелем Арустамяном на его YouTube-канале рассказал, что его общению с ребенком препятствует именно бывшая жена.

С дочкой от первого брака я общаюсь намного чаще, чем со своим младшим сыном. Это единственное, что меня беспокоит. Волнами все происходит. Недавно мне прекратили давать с ним общаться. Александр Кержаков