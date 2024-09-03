Футболист Кержаков покинул пост тренера казахстанского клуба «Кайрат»

Россиянин Александр Кержаков покинул должность главного тренера футбольного клуба «Кайрат» из Казахстана. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на Telegram-канал команды.

Соглашения между сторонами были расторгнуты по взаимному согласию.

Отмечается, что Кержаков занял пост главного тренера казахстанского клуба 29 мая. За время его работы «Кайрат» провел четыре матча в июле, одержав две победы и дважды сыграв вничью.

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