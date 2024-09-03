Футболист Кержаков покинул пост тренера казахстанского клуба «Кайрат»
Россиянин Александр Кержаков покинул должность главного тренера футбольного клуба «Кайрат» из Казахстана. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на Telegram-канал команды.
Соглашения между сторонами были расторгнуты по взаимному согласию.
Отмечается, что Кержаков занял пост главного тренера казахстанского клуба 29 мая. За время его работы «Кайрат» провел четыре матча в июле, одержав две победы и дважды сыграв вничью.
Путин назвал переговоры с Монголией содержательными и конструктивными
Успех российских войск в августе стал самым масштабным с октября 2022 года
Котельные в институте ядерных исследований в Дубне подготовили к зиме
Более 460 тысяч поездок до СНТ совершили в автобусах Подмосковья за сезон
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 20%
Забег ко Дню города пройдет в парке Реутова 14 сентября
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте