Каждый второй ребенок захотел уехать из России после блокировки Roblox
Мизулина сообщила о желании многих детей покинуть Россию после блокировки Roblox
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что после блокировки игровой платформы Roblox каждый второй ребенок выражает желание уехать из России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России», — отметила Мизулина.
Это дети в возрасте от восьми до 16 лет, которые повсюду ходят с флагами России, уточнила глава ЛБИ. Мизулина высказала опасения по поводу того, как эти переживания скажутся на будущем детей, и добавила, что не боится говорить об этом открыто.
В начале декабря Roblox заблокировали в России за многочисленные нарушения. На платформе неоднократно фиксировали пропаганду экстремизма и других противоправных действий. Внутренняя модерация не справлялась с обеспечением должного уровня безопасности. Мизулина заявила, что направит в Роскомнадзор жалобы на блокировку Roblox.
Ранее школьница из Москвы стала жертвой мошенников, пытаясь разблокировать игру в Roblox. Ее семья потеряла 82 тысячи рублей.