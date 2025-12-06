Московскую школьницу развели при попытке разблокировать Roblox

В Москве школьница пыталась разблокировать Roblox и лишилась 82 тысяч рублей

Девочка в Москве стала жертвой мошенников при попытке разблокировать игру Roblox, ее семья лишилась 82 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «ПостНьюс» .

По информации источника, у ребенка была банковская карта для собственных мелких трат, привязанная к счету родителей.

С ребенком связался мошенник и предложил приобрести пожизненный доступ к игре за 500 рублей. Девочка согласилась, перешла по ссылке и ввела данные банковской карты, в результате со счета списали 82 тысячи рублей. Заметив пропажу, родители школьницы заблокировали карту, но деньги, судя по всему, вернуть уже не получится.

В стороне от ситуации не осталась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Интересно, сколько детей сейчас ищут пути обхода и скачали приложение из трех букв?» — задалась она вопросом в Telegram-канале.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в России с 3 декабря, писали «Известия». Мизулина сообщала о планах отправить жалобу в ведомство.