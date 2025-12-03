Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox

Игровую платформу Roblox заблокировали в России за многочисленные нарушения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным ведомства, на платформе не раз замечали пропаганду экстремизма и других преступлений, а внутренняя модерация не обеспечивала должный уровень безопасности.

Пользовали сервиса еще утром пожаловались на проблемы с доступом. С 11 часов по московскому времени поступило не менее 1800 жалоб из разных городов России, в том числе крупнейших: Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

При этом аналитик Эльдар Муртазин предположил, что блокировка не поможет решить проблему: и дети, и мошенники найдут способ, как ее обойти. Вместо этого он призвал повышать цифровую грамотность пользователей.