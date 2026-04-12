Каждый 10-й россиянин пропустит работу между майскими праздниками

Россияне признались, что не утруждают себя в рабочие дни между майскими праздниками. Каждый третий делает только минимум задач, один из 10 уходит в отпуск или на больничный. Результаты опроса Level Group опубликовал ТАСС .

В онлайн-опросе приняли участие более 1200 россиян из городов-миллионников. Почти 35% респондентов сообщили, что выполняют только самые важные задачи, оставляя операционку на потом. Примерно столько же готовы работать в полную силу.

Каждый пятый, 21% опрошенных, совсем не напрягаются. Они между майскими праздниками делают вид, что трудятся, хотя на самом деле занимаются личными делами. Еще 12% совсем не приходят на работу, оформляя больничные или отпуска.

В 2026 году майские праздники станут самыми короткими за восемь лет, всего шесть дней. Многие отправятся в путешествие по России.