Настоятеля католического прихода в Волгограде потребовали отстранить из-за подозрений в интимной связи с подчиненным. Об этом сообщил V1.RU .

Информация о неподобающем поведении настоятеля прихода появилась в посте одного из крупных телеграм-каналов Польши. Авторы уточнили, что уже написали о ситуации с католическим священником в пресс-службу Святого Престола.

«Братья-католики, к сожалению, мы узнали о том, что наш брат по вере из местной религиозной католической организации в Волгограде нарушил обет целомудрия и неоднократно принуждал к половому акту монашествующего брата», — говорится в сообщении.

В качестве подтверждения авторы прикрепили аудиозаписи «любовных утех» мужчин.

Настоятель прихода в Волгограде является гражданином Польши. С 2013 года он служил в кафедральном соборе в Иркутске, но покинул его после скандальной драки с молодым органистом. В 2018 году на него возбуждали уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Меру пресечения священнику не избрали.

В 2021 году он стал настоятелем волгоградского католического прихода. Священник часто ездит с подчиненным в рабочие командировки. Прихожане утверждают, что мужчины живут в одной квартире в доме рядом с приходом. Сам настоятель прихода обвинения в свой адрес опроверг.

«Да, мы живем в одной общине, и все. Я уверен, что не только у меня, но и у других есть какие-то враги», — сообщил он в беседе с V1.RU.

Священник предположил, что слухи запустили, чтобы опорочить его доброе имя. Его подчиненный, являющийся монахом, тоже назвал сообщения об отношениях с настоятелем клеветой.

Римско-католическая епархия Святого Климента в Саратове ознакомилась с постами, но оснований для проведения внутренней проверки в приходе не нашлось.