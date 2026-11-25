Московский международный фестиваль рекламы «Красное Яблоко» (Red Apple) подвел итоги 36-го сезона. Церемония превратилась в шоу с ведущими Идой Галич и Никитой Мартыновым.

По итогам конкурсной программы присудили 190 наград. «Агентством года» стало «Родная Речь». Среди специальных отличий — награда «Хранитель бренда», врученная Сбермаркетингу и Сберу, а также спецприз Градостроительному комплексу города Москвы за проект «Месяц градостроительства „70 лет на высоте“».

Гран-при в блоке «Креатив» получил Voskhod («Восход») за The Labyrinth («Лабиринт») для Alzrus Foundation (для фонда «Альцрус»), в «Маркетинге» — BBDO с Their World («Их мир) для MTS, в „Медиа“ — агентство „Родная Речь“ с There Will Be Light („Да будет свет“) для Tele2.

Следить за новостями фестиваля, анонсами и ключевыми событиями можно в официальном телеграм-канале «Красного Яблока» (Red Apple)..