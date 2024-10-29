Кадыров заявил о победе над терроризмом в Чечне

Угрозу международного терроризма полностью ликвидировали в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с директором Университета гуманитарных наук имени Мухаммеда Бен Зайеда доктором Халифом Мубараком Аз-Захири.

«Мы полностью ликвидировали данную угрозу в Чеченской Республике и устойчиво движемся по пути всестороннего развития», — подчеркнул Кадыров.

Он заявил о готовности делиться богатым опытом Чечни для благополучия народов Объединенных Арабских Эмиратов и России.

Ранее Кадыров рассказал о встрече президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москве. Глава республики тепло поприветствовал арабского шейха.

Президент ОАЭ проехал по столице на автомобиле «Аурус» в колонне с мотоциклами. В резиденции в Ново-Огареве прошла неформальная встреча Нахайяна с российским лидером Владимиром Путиным.