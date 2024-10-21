Кадыров рассказал, как встретил в аэропорту президента ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кадыров встретил арабского шейха в составе российской делегации.
«Для меня было большой честью встретить в Москве уважаемого гостя в составе нашей делегации. Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — написал глава Чечни.
Кадыров отметил, что в рамках визита шейха ожидается насыщенная программа.
Президент ОАЭ проехал по Москве на «Аурусе» в колонне с мотоциклами. В подмосковной резиденции в Ново-Огареве прошла неформальная встреча Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с российским президентом Владимиром Путиным.
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