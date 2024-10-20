Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и главы Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна проходит в подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля .

Официальная программа визита состоится 21 октября. Президент ОАЭ планирует принять участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани.

«На переговорах будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — отметили на сайте Кремля.

В саммите БРИКС на уровне глав государств будут участвовать 24 страны, еще восемь представят вторые или третьи лица.