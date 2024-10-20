Президент ОАЭ проехал по Москве на «Аурусе» в колонне с мотоциклами

Колонна из мотоциклов сопроводила автомобиль президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москве, сообщило РИА «Новости» . Лидер Объединенных Арабских Эмиратов передвигался по столице на черном «Аурусе».

Владимир Путин уже встретился с президентом ОАЭ в Ново-Огареве. Официальный визит в Россию назначен на 21 октября, а пока лидеры двух стран встретились в неформальной обстановке. Кадры переговоров опубликовала пресс-служба Кремля. Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС — он состоится в Казани 22–24 октября.

Чуть раньше в столицу Татарстана из Белграда прилетел президент Республики Сербской Милорад Додик.