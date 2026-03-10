К поиску пропавших в Звенигороде детей подключится отряд «Центроспас»

Специалисты отряда «Центроспас» из Жуковского приступят к поисковым работам детей, пропавших в Звенигороде. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

По его словам, зону поисков расширили. Сейчас спасатели осматривают береговую линию и продолжают водолазные работы.

«Специалисты работают с погружными камерами видеообзора. Я лично обратился к отряду „Центроспас“ из Жуковского, они подключатся к работам», — написал он.

Глава Одинцова добавил, что к поискам привлекли необходимых специалистов, жителям округа нужно довериться профессионалам и пытаться самостоятельно найти пропавших.

«Это опасно. Самое правильное — дать возможность профессионалам выполнять работу. Обязательно сообщим, если потребуется помощь волонтеров», — заключил Иванов.

Трое детей пропали в Звенигороде 7 марта. К их поискам также подключили беспилотники.