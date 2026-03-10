Ушли поздравить одноклассницу и пропали. Что известно о поисках исчезнувших в Звенигороде детей
Подмосковные спасатели и участники отряда «Лиза Алерт» третьи сутки проводят поиски трех пропавших школьников из села Игнатьево в Звенигороде. К операции уже подключили вертолет и группу водолазов, которые обследовали акваторию Москвы-реки. 360.ru собрал все, что известно об исчезновении детей.
Пошли поздравить одноклассницу
Компания из двух мальчиков 12 лет и 13-летней девочки отправилась поздравить одноклассницу с наступающим Международным женским днем в субботу, 7 марта. Еще днем школьники перестали отвечать на звонки, а вечером не вернулись домой. Обеспокоенные родители обратились за помощью.
Из опубликованных МК.ru показаний очевидцев следует, что сначала дети пошли в сторону лесопарковой зоны микрорайона Восточный, а после компанию школьников увидели в районе Москвы-реки около улицы Игнатьевской.
«Один мальчишка вроде был в черной куртке, остальных уже не помним. Мы видели, что они гуляли по льду, после услышали какие-то крики, но мы уже достаточно далеко были, уже не стали возвращаться», — заявили горожане.
Рыбачивший в акватории местный житель сообщил, что видел, как один из вышедших на замерзшую реку мальчиков провалился под лед. По его словам, сам спасти ребенка он не смог, а спасателей не мог вызвать из-за забытого телефона. Он добавил, что попросил позвонить в МЧС своего знакомого, находившегося рядом, но не знает, выполнил ли тот его просьбу.
В пресс-службе отряда «Лиза Алерт» заявили 360.ru, что развернули поиски около реки, где школьники часто гуляли. Волонтеры приступили к осмотру береговой линии и патрулированию улиц. Кроме того, они расклеили ориентировки с фотографиями и личными данными детей по всему Звенигороду.
«Работа штаба не останавливается ни на минуту», — подчеркнули представители «Лизы Алерт».
На помощь отряду пришли и местные жители. К вечеру первого дня на берегу нашли снуд одного из пропавших мальчиков. По словам волонтеров, предмет одежды опознала мать школьника. Рядом с шапкой волонтеры заметили следы, которые компания детей оставила на снегу.
Поиски детей на земле и в воде
К утру воскресенья, 8 марта, число участников операции по поиску пропавших школьников увеличилось до 143 человек. В межведомственную группировку вошли сотрудники МЧС, специалисты «Мособлпожспаса» и отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град», сотрудники полиции, члены отряда «Добротворец», а также местные жители.
Прибывшие на место четыре группы водолазов приступили к обследованию дна Москвы-реки. Они спустились в водоем через четыре пробуренных майны. На других участках акватории специалисты сделали более 200 отверстий для обследования реки с помощью эхолотов.
Специалисты проверили более 290 тысяч квадратных метров площади, а общая протяженность обследованной акватории превысила 7,8 километра. Тела пропавших школьников так и не нашли.
Оперативный штаб принял решение расширить зону поисков и осмотреть участок реки вверх по течению еще на один километр. Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Андрей Чернов в комментарии РЕН ТВ заявил, что операции помешало резкое потепление и сильное течение реки.
«Береговые зоны тоже подтоплены. Планомерно мы закрываем эти участки и продолжаем работу вниз по течению», — пояснил он.
По словам Чернова, родители пропавших детей тоже принимают участие в поисках, несмотря на свое чрезмерно подавленное состояние.
С воздуха реку осмотрели пилоты авиационного крыла «Лиза Алерт» — Вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел», а также операторы беспилотников. К вечеру понедельника, 9 марта, детей не нашли ни живыми, ни погибшими.
Источник 360.ru заявил, что обнаруженные на льду реки детские следы вели к полынье, около которой специалисты нашли отпечатки, похожие на детские ладони.
По его словам, есть версия, что дети провалились под лед и пытались выбраться, но сделать этого не смогли из-за бурного течения. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Надежду на то, что школьники живы дали очевидцы, которые заявили, что видели гуляющую компанию детей около домов в микрорайоне Восточный в ночь на 8 марта.
«Один ребенок — шел в куртке была нараспашку — круглолицый, спросил молодого человека, мол, закурить не найдется. Он не дал — дети небольшого роста, видно что малы совсем», — рассказала местная жительница.
Подмосковные следователи для привлечения дополнительных сил к поискам пропавших школьников завели уголовное дело об убийстве. Это обычная практика криминалистов при пропаже несовершеннолетних. Ход расследования взяла под контроль Одинцовская прокуратура.