К поискам пропавших в Звенигороде детей подключили беспилотники

Поиски трех детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, продолжаются с применением всех доступных технических средств. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В операции участвуют волонтеры, спасатели, водолазы и представители других профильных ведомств. Работы не прекращали и в ночное время. Несмотря на погодные условия, исследовать удалось больше 2,5 километра акватории реки.

«С началом светового дня на территории поисков снова возобновились водолазные мероприятия. Также для исследования местности волонтеры используют беспилотники», — рассказали в МЧС.

Компания из двух мальчиков 12 лет и 13-летней девочки отправилась поздравить одноклассницу с наступающим Международным женским днем, но никто из ребят не вернулся домой. На звонки школьники перестали отвечать днем субботы, 7 марта.