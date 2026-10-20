HR-эксперт Кожевникова отметила, что увеличить доход при зарплатном потолке можно за счет премий

Сотрудники, достигшие зарплатного потолка на своей должности, могут повысить доход за счет премий, комиссий и дополнительных обязанностей. Об этом сайт «Газета.Ru» проинформировала независимый директор, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Татьяна Кожевникова.

По ее словам, сначала стоит уточнить у руководства или в отделе персонала, предусмотрен ли в компании зарплатный диапазон для конкретной позиции. Если работник находится в нижней части шкалы, шанс на повышение оклада сохраняется. При отсутствии прозрачной системы выплаты зависят от бюджета и решения начальника, отметило ИА НСН.

Даже при ограниченном окладе заработок можно увеличить благодаря процентам от продаж, проектной работе и доплатам за наставничество. При смене работы Кожевникова рекомендует оценивать весь пакет льгот: отсутствие медстраховки, субсидий на обеды и скидок может нивелировать разницу в зарплате.