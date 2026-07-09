Юная испанка рассказала, что мечтает о российском гражданстве и встрече с Путиным
РИА «Новости»: испанская школьница Люсия захотела получить гражданство России
Испанская школьница Люсия, которая написала письмо российскому президенту Владимиру Путину, заявила, что хотела бы иметь гражданство России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Девочка призналась, что с детства любит Россию и ее народ. Своей большой мечтой она назвала встречу с президентом страны Владимиром Путиным.
По словам Люсии она любит Россию так же, как и свою родную Испанию.
«Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское», — заявила девочка.
Ранее внук президента Франции 1959–1969 годов, генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль также заявил о желании получить российский паспорт и переехать с семьей в Россию.