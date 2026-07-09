Юная испанка рассказала, что мечтает о российском гражданстве и встрече с Путиным

Испанская школьница Люсия, которая написала письмо российскому президенту Владимиру Путину, заявила, что хотела бы иметь гражданство России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Девочка призналась, что с детства любит Россию и ее народ. Своей большой мечтой она назвала встречу с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам Люсии она любит Россию так же, как и свою родную Испанию.

«Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское», — заявила девочка.

Ранее внук президента Франции 1959–1969 годов, генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль также заявил о желании получить российский паспорт и переехать с семьей в Россию.