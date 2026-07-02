ИТ-специалисты начали выгорать и уходить из профессии из-за увлеченности ИИ

ИТ-специалисты начали выгорать и уходить из профессии из-за увлеченности искусственным интеллектом (ИИ). Об этом Lenta.ru сообщила HR-директор компании Selecty Дарья Кудрявцева.

По ее словам, с одной стороны, нейросети помогают выполнять задачи быстрее и повышают эффективность. Но с другой — на сотрудников ложится больше проверок, решений и ответственности. Особенно сильно проблема затрагивает вовлеченных специалистов и новичков, которые готовы экспериментировать и пробовать новые инструменты.

«Сотруднику хочется протестировать еще один вариант, еще чуть-чуть допилить, что-то спросить, поревьюить. В итоге рабочий день длится до позднего вечера», — объяснила Кудрявцева.

Такая отдача, подкрепленная иллюзией, что нейросеть упростит работу, ведет к эмоциональному истощению. Нередко разработчики «сжигают» себя до такой степени, что уходят из ИТ-сферы.

Выходом Кудрявцева называет изменение отношения к технологиям: сотрудникам стоит ограничивать число итераций, а руководителям — не принимать скорость генераций ИИ за реальную разгрузку команды и не поощрять бесконечную гонку.

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