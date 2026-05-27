Список наиболее устающих на работе специалистов возглавили бухгалтеры

Бухгалтеры и тестировщики ПО чаще сталкиваются с усталостью на работе. Об этом со ссылкой на результаты исследования HR Lab и «Академии здоровья» сообщил ТАСС .

Об усталости на работе заявили 71% опрошенных бухгалтеров, 67% банковских служащих и 65% тестировщиков. Причинами назвали необходимость задействовать большие массивы данных и документов, сохранять внимание к деталям.

Усталость также провоцирует длительная работа за компьютером и невозможность полностью отвлечься от рабочих процессов в свободное время. Многие респонденты пожаловались, что на них негативно влияет повторяемость задач.

«Часто сталкиваются с усталостью также специалисты документооборота, логисты, юристы, сотрудники страховых и фармацевтических компаний, а также специалисты по закупкам», — добавили аналитики.

