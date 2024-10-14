Иноагента Винатье приговорили к трем годам колонии

Замоскворецкий суд приговорил французского гражданина Лорана Винатье* к трем годам колонии общего режима за уклонение от исполнения законодательства об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Француз на протяжении нескольких лет собирал сведения о военно-технической деятельности России и не предоставил документы для включения в реестр иностранных агентов. В ЦОС ФСБ подтвердили, что собранные Винатье* данные могли быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности страны. Чтобы раздобыть эти сведения, француз встречался с экспертами в разных областях, в том числе с политологами и госслужащими.
Иноагент полностью признал свою вину. На заседании суда он признался в любви к России и заявил, что не вредил ей. Винатье* также рассказал, что женат на русской и имеет много друзей в Москве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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