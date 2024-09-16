Дело французского иноагента рассмотрят в Москве в особом порядке

Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело француза Лорана Винатье*, обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иноагентах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ходатайство удовлетворить», — заявил судья.

В рамках особого порядка рассмотрения дела суд не изучает собранные по делу доказательства. При этом наказание не может превышать две трети от максимального срока лишения свободы.

Винатье* на протяжении нескольких лет целенаправленно собирал сведения о военно-технической деятельности России. Он также не собирался предоставлять документы для включения в реестр иностранных агентов.

В начале сентября 2024 года суд продлил арест Винатье* до 21 февраля. Француз полностью признал свою вину.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.