Француз-иноагент на суде признался в любви к России

Французский иноагент Винатье на обжаловании ареста заявил, что любит Россию

Фото: РИА «Новости»

Мосгорсуд оставил гражданина Франции, иноагента Лорана Винатье* в изоляторе. На заседании суда мужчина признался в любви к России и заверил, что не вредил этой стране, сообщило РИА «Новости».

Винатье* обжаловал заключение под стражу. Заседание суда прошло 4 июля, француз принял участие в нем по видеосвязи. Он заявил, что не действовал против страны.

«Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией», — сказал он.

Несмотря на это, Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда о заключении иноагента под стражу до 5 августа.

Уголовное дело возбудили по статье 330.1 УК России «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах». По версии следствия, будучи сотрудником швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога», Винатье* собирал информацию о военной и военно-технической деятельности России и не предоставлял документы для включения в реестр иноагентов. На допросе мужчина признал вину.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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